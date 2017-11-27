В МИД призвали ОБСЕ принять политические меры для освобождения Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Украина призвала международные правозащитные институты и Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ принять все возможные правовые и политические меры с целью освобождения гражданина Украины, журналиста Романа Сущенко. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины относительно решения Московского городского суда по делу Сущенко, передает УНН.
В комментарии отметили, что Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Московского городского суда от 27 ноября продлить на 2 месяца, до 30 января, срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в России по сфальсифицированным обвинениям.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве осудили продление ареста Сущенко в России
"Суд в очередной раз отказал защите в изменении меры пресечения в отношении Романа Сущенко на другую, связанную с содержанием под стражей, что свидетельствует о давлении на него и предвзятость российских судебных органов. Закрытый режим судебного заседания, отклонение судом ходатайства о допуске консула к участию в судебном заседании как общественного защитника, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, подтверждают целенаправленный политический характер дела против Романа Сущенко", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сущенко позволили телефонный разговор с сыном
В МИД также призвали мировое сообщество, международные правозащитные институты и Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ принять все возможные правовые и политические меры с целью освобождения и возвращения в Украину гражданина Украины - журналиста Романа Сущенко.
Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает. Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.