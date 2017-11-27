В МИД призвали ОБСЕ принять политические меры для освобождения Сущенко

В комментарии отметили, что Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Московского городского суда от 27 ноября продлить на 2 месяца, до 30 января, срок содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно задержанного в России по сфальсифицированным обвинениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве осудили продление ареста Сущенко в России

"Суд в очередной раз отказал защите в изменении меры пресечения в отношении Романа Сущенко на другую, связанную с содержанием под стражей, что свидетельствует о давлении на него и предвзятость российских судебных органов. Закрытый режим судебного заседания, отклонение судом ходатайства о допуске консула к участию в судебном заседании как общественного защитника, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, подтверждают целенаправленный политический характер дела против Романа Сущенко", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сущенко позволили телефонный разговор с сыном

В МИД также призвали мировое сообщество, международные правозащитные институты и Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ принять все возможные правовые и политические меры с целью освобождения и возвращения в Украину гражданина Украины - журналиста Романа Сущенко.

Напомним, Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает. Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.