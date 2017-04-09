У МЗС Єгипту назвали терактом вибух у церкві

“Тероризм знову завдав удару по Єгипту, на цей раз у Вербну неділю. Ще одна неприємна, але невдала спроба проти всіх єгиптян”, — написав речник МЗС.

Як повідомляв УНН, в Коптському православному соборі в Єгипті стався вибух. За офіційними даними загинули 23 особи. Поки що на себе відповідальність ніхто не взяв і офіційної інформації щодо причини цього вибуху немає. До того повідомлялося про 4 загиблих.