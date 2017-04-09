В МИД Египта назвали терактом взрыв в церкви

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 81266 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 112098 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 170463 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125428 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122328 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115489 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106310 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107393 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103839 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160913 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД Египта назвали терактом взрыв в церкви

В МИД Египта назвали терактом взрыв в церкви

Киев  •  УНН

 • 10969 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В министерстве иностранных дел Египта назвали взрыв в церкви в городе Танта, где погибли более двух десятков человек, терактом. Об этом написал спикер МИД Египта Ахмед Абу Зеид в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Терроризм снова нанес удар по Египту, на этот раз в Вербное воскресенье. Еще одна неприятная, но неудачная попытка против всех египтян", - написал представитель МИД.

Как сообщал УНН, в Коптском православном соборе в Египте произошел взрыв. По официальным данным погибли 23 человека. Пока на себя ответственность никто не взял и официальной информации о причинах этого взрыва нет. До этого сообщалось о 4 погибших.

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