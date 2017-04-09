В МИД Египта назвали терактом взрыв в церкви

"Терроризм снова нанес удар по Египту, на этот раз в Вербное воскресенье. Еще одна неприятная, но неудачная попытка против всех египтян", - написал представитель МИД.

Как сообщал УНН, в Коптском православном соборе в Египте произошел взрыв. По официальным данным погибли 23 человека. Пока на себя ответственность никто не взял и официальной информации о причинах этого взрыва нет. До этого сообщалось о 4 погибших.