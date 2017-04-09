В МИД Египта назвали терактом взрыв в церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В министерстве иностранных дел Египта назвали взрыв в церкви в городе Танта, где погибли более двух десятков человек, терактом. Об этом написал спикер МИД Египта Ахмед Абу Зеид в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Терроризм снова нанес удар по Египту, на этот раз в Вербное воскресенье. Еще одна неприятная, но неудачная попытка против всех египтян", - написал представитель МИД.
Как сообщал УНН, в Коптском православном соборе в Египте произошел взрыв. По официальным данным погибли 23 человека. Пока на себя ответственность никто не взял и официальной информации о причинах этого взрыва нет. До этого сообщалось о 4 погибших.