У МЗС відреагували на заклики Ж.Шем’єна до створення автономій угорської меншини за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України здивовані закликами віце-прем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна до створення автономій угорської меншини в сусідніх країнах та сподіваються, що це не офіційна позиція Булапешта. Про це йдеться в заяві українського відомства, передає УНН.
“З подивом сприйняли публічні заклики Віце-прем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна до створення автономій угорської меншини в сусідніх країнах”, — йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили, що Угорщина завжди була і є важливим партнером для України, і в МЗС цінують дружній характер двосторонніх відносин та високий рівень конструктивної співпраці.
“Ми розраховуємо, що позиція стосовно поваги до територіальної цілісності, суверенітету і Конституції нашої держави й надалі залишатиметься в основі наших добросусідських відносин. Будь-які спекуляції на цю тему не відповідають інтересам наших двох країн і народів та, сподіваємося, не відображають офіційну позицію Будапешта”, — заявили у МЗС.
Зазначається, що Україна і Угорщина мають разом протистояти спробам використання питання забезпечення прав нацменшин, у т.ч. тлумачення слів Ж.Шем’єна, як це вже неодноразово було зроблено російським агресором, для нагнітання атмосфери недовіри і нерозуміння.
“Адже завдяки багаторічним зусиллям української влади та угорської громади рівень забезпечення культурних, релігійних та освітніх потреб етнічних угорців в Україні є у багатьох сенсах прикладом для інших країн регіону”, — наголосили в МЗС.
Зазначимо, раніше віце-прем'єр Угорщини Жолт Шем'єн виступив за автономію для угорських громад, які проживають за кордоном.
Як повідомляв УНН, Угорщина відкрила на кордоні військову базу, щоб зупиняти мігрантів.