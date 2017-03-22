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В МИД отреагировали на призывы Ж.Шемьена создать автономии венгерского меньшинства за рубежом

В МИД отреагировали на призывы Ж.Шемьена создать автономии венгерского меньшинства за рубежом

Киев • УНН

 • 8610 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины удивлены призывами вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах и надеются, что это не официальная позиция Будапешта. Об этом говорится в заявлении украинского ведомства, передает УНН.

“С удивлением восприняли публичные призывы Вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах”, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Венгрия всегда была и является важным партнером для Украины, и в МИД ценят дружественный характер двусторонних отношений и высокий уровень конструктивного сотрудничества.

“Мы рассчитываем, что позиция относительно уважения территориальной целостности, суверенитета и Конституции нашего государства и дальше будет оставаться в основе наших добрососедских отношений. Любые спекуляции на эту тему не отвечают интересам наших двух стран и народов и, надеемся, не отражают официальную позицию Будапешта”, — заявили в МИД.

Отмечается, что Украина и Венгрия должны вместе противостоять попыткам использовать вопросы обеспечения прав нацменьшинств, в т.ч. толкование слов Ж.Шемьена, как это уже неоднократно было сделано российским агрессором, для нагнетания атмосферы недоверия и непонимания.

“Ведь благодаря многолетним усилиям украинской власти и венгерской общины уровень обеспечения культурных, религиозных и образовательных потребностей этнических венгров в Украине является во многих смыслах примером для других стран региона”, — подчеркнули в МИД.

Отметим, ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен выступил за автономию венгерских общин, которые проживают за рубежом.

Как сообщал УНН, Венгрия открыла на границе военную базу, чтобы останавливать мигрантов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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