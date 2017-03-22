В МИД отреагировали на призывы Ж.Шемьена создать автономии венгерского меньшинства за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины удивлены призывами вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах и надеются, что это не официальная позиция Будапешта. Об этом говорится в заявлении украинского ведомства, передает УНН.
“С удивлением восприняли публичные призывы Вице-премьер-министра Венгрии Жолта Шемьена к созданию автономий венгерского меньшинства в соседних странах”, — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Венгрия всегда была и является важным партнером для Украины, и в МИД ценят дружественный характер двусторонних отношений и высокий уровень конструктивного сотрудничества.
“Мы рассчитываем, что позиция относительно уважения территориальной целостности, суверенитета и Конституции нашего государства и дальше будет оставаться в основе наших добрососедских отношений. Любые спекуляции на эту тему не отвечают интересам наших двух стран и народов и, надеемся, не отражают официальную позицию Будапешта”, — заявили в МИД.
Отмечается, что Украина и Венгрия должны вместе противостоять попыткам использовать вопросы обеспечения прав нацменьшинств, в т.ч. толкование слов Ж.Шемьена, как это уже неоднократно было сделано российским агрессором, для нагнетания атмосферы недоверия и непонимания.
“Ведь благодаря многолетним усилиям украинской власти и венгерской общины уровень обеспечения культурных, религиозных и образовательных потребностей этнических венгров в Украине является во многих смыслах примером для других стран региона”, — подчеркнули в МИД.
Отметим, ранее вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен выступил за автономию венгерских общин, которые проживают за рубежом.
Как сообщал УНН, Венгрия открыла на границе военную базу, чтобы останавливать мигрантов.