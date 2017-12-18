У МЗС відреагували на викрадення прапорів ЄС і Румунії з культурного центру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує викрадення прапорів Румунії та ЄС в румунському культурному центрі "Eudoxiu Hurmuzachi" в Чернівцях. Про це у своєму Twitter написав голова МЗС України Павло Клімкін, передає УНН.
“Рішуче засуджую акт вандалізму в румунському культурному центрі „Eudoxiu Hurmuzachi“ в Чернівцях. Провокаціями не вдасться нас посварити і зупинити діалог на користь обох народів. Саме в Чернівцях вже у січні говоритимемо з міністром закордонних справ Румунії Теодором Меліскану про подальше співробітництво”, — написав П.Клімкін.
Зазначимо, раніше деякі румунські ЗМІ повідомляли про те, що 16 грудня цього року група невідомих викрала прапор ЄС та румунський прапор з будівлі Румунського культурного центру “Eudoxiu Hurmuzachi” в Чернівцях.
Рішуче засуджую акт вандалізму в румунському культурному центрі “Eudoxiu Hurmuzachi” в Чернівцях. Провокаціями не вдасться нас посварити і зупинити діалог на користь обох народів. Саме в Чернівцях вже у січні говоритимемо з @teodormelescanu про подальше співробітництво.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 грудня 2017 р.