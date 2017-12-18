В МИД отреагировали на похищение флагов ЕС и Румынии с культурного центра

"Решительно осуждаю акт вандализма в румынском культурном центре "Eudoxiu Hurmuzachi" в Черновцах. Провокациями не удастся нас поссорить и остановить диалог в пользу обоих народов. Именно в Черновцах уже в январе будем говорить с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелискану о дальнейшем сотрудничестве", - написал П.Климкин.

Отметим, ранее некоторые румынские СМИ сообщали о том, что 16 декабря этого года группа неизвестных украла флаг ЕС и румынский флаг со здания румынского культурного центра "Eudoxiu Hurmuzachi" в Черновцах.

Решительно осуждаю акт вандализма в румынском культурном центре "Eudoxiu Hurmuzachi" в Черновцах. Провокациями не удастся нас поссорить и остановить диалог в пользу обоих народов. Именно в Черновцах уже в январе говорить с @teodormelescanu о дальнейшем сотрудничестве.