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У МЗС відреагували на слова Лукашенка ніби Україна вимагала “душити Білорусь”

У МЗС відреагували на слова Лукашенка ніби Україна вимагала “душити Білорусь”

Київ • УНН

 • 15687 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Напередодні Олександр Лукашенко заявив, що нібито міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у розмові з німецьким колегою Гайко Маасом вимагав “душити Білорусь”. У свою чергу, Кулеба зауважив, що таких слів ніколи не лунало, і він навпаки за те, щоб Білорусь дихала вільно. Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

“Жодних таких слів у наших розмовах з Гайко Маасом не лунало. Я принципово проти „душити“ Білорусь, її бізнес і виробництво. Я навпаки за те, щоб дати Білорусі дихати вільно”, — написав Кулеба.

Так, як повідомляло білоруське видання “Белта”, Лукашенко заявляв, що за даними КДБ, України вимагала “душити Білорусь”.

“У зведеннях КДБ також були дані про розмову міністра закордонних справ України з німецьким колегою: „Ми втрачаємо наші можливості, не роблячи рішучих заходів. Євросоюзу слід ввести серйозні санкції проти Білорусі, щоб паралізувати діяльність держави, бізнесу і виробництв. Їм то що треба? Навіть росіяни на мене завжди ображалися:“ Чому ти українців підтримуєш?” — пише Белта цитуючи Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що наразі проти Білорусі працюють найпотужніші спецслужби світу, зокрема американська розвідка веде підпільну боротьбу з центру у столиці України, у МЗС з цього приводу утрималися від висловлювань, а просто опублікували у Twitter GIF-зображення facepalm — яке деякими трактується як зображення почуття сорому за слова чи дії співрозмовника. 

Як раніше повідомляв УНН, Лукашенко у грубій формі заявив, що Президенту України Володимиру Зеленському потрібно починати хвилюватися за власну посаду.

Ще раніше Лукашенко звернувся із закликом до народів Литви, Польщі та України “зупинити своїх божевільних політиків”.

Як повідомляв УНН, Україна не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі.

Українські Національні Новини

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