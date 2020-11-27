У МЗС відреагували на слова Лукашенка ніби Україна вимагала “душити Білорусь”

“Жодних таких слів у наших розмовах з Гайко Маасом не лунало. Я принципово проти „душити“ Білорусь, її бізнес і виробництво. Я навпаки за те, щоб дати Білорусі дихати вільно”, — написав Кулеба.

Так, як повідомляло білоруське видання “Белта”, Лукашенко заявляв, що за даними КДБ, України вимагала “душити Білорусь”.

“У зведеннях КДБ також були дані про розмову міністра закордонних справ України з німецьким колегою: „Ми втрачаємо наші можливості, не роблячи рішучих заходів. Євросоюзу слід ввести серйозні санкції проти Білорусі, щоб паралізувати діяльність держави, бізнесу і виробництв. Їм то що треба? Навіть росіяни на мене завжди ображалися:“ Чому ти українців підтримуєш?” — пише Белта цитуючи Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив, що наразі проти Білорусі працюють найпотужніші спецслужби світу, зокрема американська розвідка веде підпільну боротьбу з центру у столиці України, у МЗС з цього приводу утрималися від висловлювань, а просто опублікували у Twitter GIF-зображення facepalm — яке деякими трактується як зображення почуття сорому за слова чи дії співрозмовника.

Як раніше повідомляв УНН, Лукашенко у грубій формі заявив, що Президенту України Володимиру Зеленському потрібно починати хвилюватися за власну посаду.

Ще раніше Лукашенко звернувся із закликом до народів Литви, Польщі та України “зупинити своїх божевільних політиків”.

Як повідомляв УНН, Україна не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі.