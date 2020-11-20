Лукашенко "знайшов" центр розвідки США в Україні - у МЗС відповіли без слів

Так, Лукашенко заявив, що "у даний період проти країни працюють найпотужніші спецслужби світу", пише агентство.

"США - вони під Варшавою центр створили, а зараз у Києві створили. Гаразд, я б сказав, але ми з росіянами, розвідки наша і російська попрацювали - побачили ці центри. Жодного поляка там немає. Це тільки територія. Там всі американці сидять - розумні, талановиті, здібні люди", - сказав він.

Незабаром після того, як згадані вище слова з'явилися у заголовках ЗМІ, послідувала реакція глави Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Правда, на цей раз він утримався від висловлювань, а просто опублікував у Twitter GIF-зображення facepalm - яке деякими трактується як зображення почуття сорому за слова чи дії співрозмовника.

https://t.co/BVsdCnQnDv pic.twitter.com/LfrpllcUpa

Нагадаємо, минулого тижня Лукашенко у грубій формі заявив, що Президенту України Володимиру Зеленському потрібно починати хвилюватися за власну посаду.

Ще раніше Лукашенко звернувся із закликом до народів Литви, Польщі та України "зупинити своїх божевільних політиків".

Як повідомляв УНН, Україна не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі.