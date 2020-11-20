Лукашенко "нашел" центр разведки США в Украине - в МИДе ответили без слов

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Александр Лукашенко заявил, что сейчас против Беларуси работают мощные спецслужбы мира, в том числе американская разведка ведет подпольную борьбу с центра в столице Украины. Об этом он сказал журналистам во время посещения ОАО "Гомсельмаш", передает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".