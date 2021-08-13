У МЗС відреагували на інформацію про нашивку “Беркута” у затриманого в Німеччині шпигуна
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України приверне увагу правоохоронців до інформації про знайдений шеврон підрозділу “Беркут” у співробітника посольства Великої Британії, якого цього тижня затримали у Берліні. Про це сказав на брифінгу у п’ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
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“Що стосується "Беркуту“, я бачив цю картинку, це сувенірний шеврон. Яскравий персонаж потрапив в руки німецьких спецслужб. Було б наївно вважати, що він один такий, тому я бажаю німецьким контррозвідникам ще системніше працювати над виявленням мережі російських агентів — не лише фанатичного, низового рівня, але і на інших щаблях німецького суспільства, адже ці люди ніякої користі Німеччині не приносять — якраз навпаки”, — зазначив Кулеба.
Деталі
Дипломат заявив водночас, що не бачить підстав проводити якесь додаткове розслідування через наявність у людини шеврона “Беркут”.
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“Але ми, безумовно, привернемо увагу наших правоохоронців до цього факту. Якщо вони побачать у цьому якусь зачіпку, я переконаний, що відповідні розслідування будуть проведені”, — додав міністр.
Контекст
11 серпня поліція Німеччини затримала громадянина Великої Британії за підозрою в шпигунстві на користь російської розвідки в обмін на матеріальну винагороду.
Пізніше стало відомо, що затриманий працював в посольстві Великої Британії в Берліні охоронцем.
Напередодні британське видання Daily Mail повідомило, що в орендованій квартирі затриманого чоловіка, окрім інших незвичайних речей, виявили нашивку “Беркута” — підрозділу міліції в структурі МВС України, яке відзначилося особливою жорстокістю під час протестів Євромайдану і було ліквідовано в лютому 2014 року за перевищення повноважень.