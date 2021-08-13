В МИД отреагировали на информацию о нашивке "Беркута" у задержанного в Германии шпиона

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины привлечет внимание правоохранителей к информации о найденном шевроне подразделения "Беркут" у сотрудника посольства Великобритании, которого на этой неделе задержали в Берлине. Об этом сказал на брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.