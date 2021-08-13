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В МИД отреагировали на информацию о нашивке "Беркута" у задержанного в Германии шпиона

Киев  •  УНН

 • 15693 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины привлечет внимание правоохранителей к информации о найденном шевроне подразделения "Беркут" у сотрудника посольства Великобритании, которого на этой неделе задержали в Берлине. Об этом сказал на брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Что касается "Беркута", я видел эту картинку, это сувенирный шеврон. Яркий персонаж попал в руки немецких спецслужб. Было бы наивно полагать, что он один такой, поэтому я желаю немецким контрразведчикам еще системно работать над выявлением сети российских агентов - не только фанатичного, низового уровня, но и на других ступенях немецкого общества, ведь эти люди никакой пользы Германии не приносят - как раз наоборот", - отметил Кулеба.

Детали

Дипломат заявил в то же время, что не видит оснований проводить какое-то дополнительное расследование из-за наличия у человека шеврона "Беркут".

Цитата:

"Но мы, безусловно, привлечем внимание наших правоохранителей к этому факту. Если они увидят в этом какую-то зацепку, я убежден, что соответствующие расследования будут проведены", - добавил министр.

Контекст

11 августа полиция Германии задержала гражданина Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки в обмен на материальное вознаграждение.

Позже стало известно, что задержанный работал в посольстве Великобритании в Берлине охранником.

Накануне британское издание Daily Mail сообщило, что в арендованной квартире задержанного мужчины, кроме других необычных вещей, обнаружили нашивку "Беркута" - подразделения милиции в структуре МВД Украины, которое отметилось особой жестокостью во время протестов Евромайдана и было ликвидировано в феврале 2014 года за превышение полномочий.

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