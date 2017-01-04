У МЗС України прокоментували висловлювання М.Ле Пен щодо анексії Криму

У коментарі зазначають, що дії держави-агресора були рішуче засуджені усіма цивілізованими країнами світу, що підтверджується Резолюціями ГА ООН 2014 та 2016 років, а також численними рішеннями та документами ЄС, НАТО, Ради Європи.

“У відповідь на злочинні дії Кремля Франція, разом з іншими партнерами по Великій сімці та ЄС, запровадила проти Росії санкції, скасування яких можливе лише після припинення російської агресії проти України та деокупації Криму і Донбасу,” — йдеться в повідомленні.

“Роблячи заяви, які повністю повторюють кремлівську пропаганду, французька політик виявляє неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України та повністю ігнорує фундаментальні принципи міжнародного права,” — наголошують у МЗС.

Вказується, що подібні заяви, а також дії у порушення українського законодавства матимуть наслідки, як це вже було у випадку окремих французьких політиків, яким заборонено в’їзд в Україну.

У МЗС України висловлюють впевненість у тому, що Франція, як держава-ініціатор Нормандського процесу та учасник Будапештського меморандуму 1994 року, і надалі залишатиметься важливим українським партнером і сприятиме у боротьбі проти російської агресії.

Нагадаємо, лідер “Національного фронту”, кандидат у президенти Марін Ле Пен в інтерв’ю французькій радіостанції BFMTV/RMC заявила, що анексія Криму Росією “не була незаконною”.

Як повідомляв УНН, у СБУ не виключають заборону в’їзду до України М.Ле Пен через її заяви щодо Криму.