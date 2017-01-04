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В МИД Украины прокомментировали высказывание М.Ле Пен относительно аннексии Крыма

В МИД Украины прокомментировали высказывание М.Ле Пен относительно аннексии Крыма

Киев • УНН

 • 8892 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. МИД выразил возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен заявила о поддержке временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь, передает УНН со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

В комментарии отмечают, что действия государства-агрессора были решительно осуждены всеми цивилизованными странами мира, что подтверждается резолюциями ГА ООН 2014 и 2016, а также многочисленными решениями и документами ЕС, НАТО, Совета Европы.

"В ответ на преступные действия Кремля Франция, вместе с другими партнерами по Большой семерке и ЕС, ввела против России санкции, отмена которых возможна только после прекращения российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма и Донбасса", - говорится в сообщении.

"Делая заявления, которые полностью повторяют кремлевскую пропаганду, французский политик проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и полностью игнорирует фундаментальные принципы международного права", - отмечают в МИД.

Указывается, что подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину.

В МИД Украины выражают уверенность в том, что Франция, как государство-инициатор Нормандского процесса и участник Будапештского меморандума 1994 года, и в дальнейшем будет оставаться важным украинским партнером и будет способствовать в борьбе против российской агрессии.

Напомним, лидер "Национального фронта", кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью французской радиостанции BFMTV / RMC заявила, что аннексия Крыма Россией "не была незаконной".

Как сообщал УНН, в СБУ не исключают запрет въезда в Украину М.Ле Пен через ее заявления по Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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