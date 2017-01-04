В МИД Украины прокомментировали высказывание М.Ле Пен относительно аннексии Крыма

КИЕВ. 3 января. УНН. МИД выразил возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен заявила о поддержке временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и г. Севастополь, передает УНН со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.