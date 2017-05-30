У МЗС РФ оцінили можливі наслідки введення віз з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Заступник глави МЗС РФ Олексій Мєшков заявив, що Москва не виключає факту, що при введенні Києвом віз з Росією близько 3 мільйонів громадян України можуть податися в Європу, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
"Уявіть собі, зараз якщо українці введуть візовий режим з Росією, і з'являться 3 мільйони українців, які повернуть на Західну Європу", - сказав О.Мєшков.
Як повідомляв УНН, експерт припустив, що візовий режим з РФ не посилить національну безпеку України.
Також, за словами голови ВР А.Парубія, питання про запровадження віз з РФ потрібно виносити на ВР після політичних консультацій.
Нагадаємо, МЗС має провести аналіз ризиків запровадження віз з Росією.