В МИД РФ оценили возможные последствия введения виз с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков заявил, что Москва не исключает факта, что при введении Киевом виз с Россией около 3 миллионов граждан Украины могут отправиться в Европу, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Представьте себе, сейчас если украинцы введут визовый режим с Россией, и появятся 3 миллиона украинский, которые повернут на Западную Европу", - сказал А.Мешков.
Как сообщал УНН, эксперт предположил, что визовый режим с РФ не усилит национальную безопасность Украины.
Также, по словам председателя ВР А.Парубия, вопрос о введении виз с РФ нужно выносить на ВР после политических консультаций.
Напомним, у МИД должны провести анализ рисков введения виз с Россией.