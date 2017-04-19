У МЗС України очікують, що РФ виконуватиме рішення Суду ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України очікують, що Росія виконуватиме рішення Міжнародного суду ООН, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
“Очікуємо, що Російська Федерація невідкладно і повною мірою виконуватиме рішення Суду та припинить порушення міжнародного права по відношенню до України”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, у МЗС зазначили, що важливим також є те, що Суд очікує від Російської Федерації та України, як сторін мінського процесу, реалізації індивідуальних та спільних заходів з метою повної імплементації “Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод”.
Також у МЗС нагадали, що наступний етап — розгляд справи по суті, в рамках якого Україна представить усі необхідні докази для притягнення Росії до відповідальності за порушення своїх міжнародно-правових зобов’язань.
Як повідомляв УНН, Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.