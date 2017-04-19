В МИД Украины ожидают, что РФ будет выполнять решение суда ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что Россия будет выполнять решение Международного суда ООН, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Ожидаем, что Российская Федерация безотлагательно и в полной мере будет выполнять решение суда и прекратит нарушение международного права по отношению к Украине", - говорится в сообщении.
Кроме того, в МИД отметили, что важным также является то, что Суд ожидает от Российской Федерации и Украины, как сторон минского процесса, реализации индивидуальных и совместных мероприятий с целью полной имплементации "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений".
Также в МИД напомнили, что следующий этап - рассмотрение дела по существу, в рамках которого Украина представит все необходимые доказательства для привлечения России к ответственности за нарушение своих международно-правовых обязательств.
Как сообщал УНН, Международный суд ООН определил, что Россия должна воздержаться от ограничений в отношении Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования в Крыму на украинском языке.