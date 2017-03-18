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У МЗС Туреччини заявили про невизнання Криму у складі РФ

У МЗС Туреччини заявили про невизнання Криму у складі РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Туреччини виступило із заявою у зв'язку з третьою річницею анексії Автономної Республіки Крим з боку Російської Федерації, у якій наголосило на невизнанні анексії півострова, передає УНН з посиланням на Anadolu.

“Анексія Криму — це відкрите порушення норм міжнародного права. Туреччина знову заявляє про невизнання анексії півострова, здійсненої на підставі підсумків незаконного референдуму 16 березня 2014 року", - йдеться в заяві МЗС.

У МЗС також підкреслили, що Туреччина визнає територіальну цілісність і суверенітет України.

“Анкара продовжить уважно відслідковувати процеси в Криму і захищати права і інтереси кримських татар, які історично проживають на півострові”, — йдеться далі в заяві.

Як повідомляв УНН, Туреччина офіційно заборонила своїм суднам відвідувати окупований Крим.

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