У МЗС Туреччини заявили про невизнання Криму у складі РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Туреччини виступило із заявою у зв'язку з третьою річницею анексії Автономної Республіки Крим з боку Російської Федерації, у якій наголосило на невизнанні анексії півострова, передає УНН з посиланням на Anadolu.
“Анексія Криму — це відкрите порушення норм міжнародного права. Туреччина знову заявляє про невизнання анексії півострова, здійсненої на підставі підсумків незаконного референдуму 16 березня 2014 року", - йдеться в заяві МЗС.
У МЗС також підкреслили, що Туреччина визнає територіальну цілісність і суверенітет України.
“Анкара продовжить уважно відслідковувати процеси в Криму і захищати права і інтереси кримських татар, які історично проживають на півострові”, — йдеться далі в заяві.
Як повідомляв УНН, Туреччина офіційно заборонила своїм суднам відвідувати окупований Крим.