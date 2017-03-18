В МИД Турции заявили о непризнании Крыма в составе РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с третьей годовщиной аннексии Автономной Республики Крым со стороны Российской Федерации, в котором отметило непризнание аннексии полуострова, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Аннексия Крыма - это открытое нарушение норм международного права. Турция вновь заявляет о непризнании аннексии полуострова, проведенной на основании итогов незаконного референдума 16 марта 2014 г.", - говорится в заявлении МИД.
В МИД также подчеркнули, что Турция признает территориальную целостность и суверенитет Украины.
"Анкара продолжит внимательно отслеживать процессы в Крыму и защищать права и интересы крымских татар, которые исторически проживают на полуострове", - говорится далее в заявлении.
Как сообщал УНН, Турция официально запретила своим судам посещать оккупированный Крым.