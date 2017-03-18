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В МИД Турции заявили о непризнании Крыма в составе РФ

В МИД Турции заявили о непризнании Крыма в составе РФ

Киев • УНН

 • 12308 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с третьей годовщиной аннексии Автономной Республики Крым со стороны Российской Федерации, в котором отметило непризнание аннексии полуострова, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

"Аннексия Крыма - это открытое нарушение норм международного права. Турция вновь заявляет о непризнании аннексии полуострова, проведенной на основании итогов незаконного референдума 16 марта 2014 г.", - говорится в заявлении МИД.

В МИД также подчеркнули, что Турция признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Анкара продолжит внимательно отслеживать процессы в Крыму и защищать права и интересы крымских татар, которые исторически проживают на полуострове", - говорится далее в заявлении.

Как сообщал УНН, Турция официально запретила своим судам посещать оккупированный Крым.

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