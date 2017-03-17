У МЗС сподіваються, що влітку українці зможуть їздити в Європу без віз
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України сподіваються на те, що вже влітку українці зможуть їздити до Європейського союзу без віз. Про це під час брифінгу повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца, передає кореспондент УНН.
"Я дуже сподіваюсь, що в літній сезон, я б не хотіла спекулювати датами, але все ж таки, українці зможуть вільно подорожувати в Європу," - сказала М.Беца.
Як повідомляв УНН, Європейський парламент збирається 6 квітня голосувати щодо питання про надання права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу українцям.
Нагадаємо, президент ЄК Ж.-К.Юнкер пообіцяв вирішення питання "безвізу" Україні до початку літа.