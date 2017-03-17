В МИД надеются, что летом украинцы смогут ездить в Европу без виз

"Я очень надеюсь, что в летний сезон, я бы не хотела спекулировать датами, но все же, украинцы смогут свободно путешествовать в Европу", - сказала М.Беца.

Как сообщал УНН, Европейский парламент собирается 6 апреля голосовать по вопросу о предоставлении права на безвизовые поездки в страны Евросоюза украинцам.

Напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решение вопроса "безвиза" Украине в начале лета.