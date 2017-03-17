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В МИД надеются, что летом украинцы смогут ездить в Европу без виз

В МИД надеются, что летом украинцы смогут ездить в Европу без виз

Киев • УНН

 • 10632 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины надеются на то, что уже летом украинцы смогут ездить в Европейский союз без виз. Об этом во время брифинга сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца, передает корреспондент УНН.

"Я очень надеюсь, что в летний сезон, я бы не хотела спекулировать датами, но все же, украинцы смогут свободно путешествовать в Европу", - сказала М.Беца.

Как сообщал УНН, Европейский парламент собирается 6 апреля голосовать по вопросу о предоставлении права на безвизовые поездки в страны Евросоюза украинцам.

Напомним, президент ЕК Ж.-К.Юнкер пообещал решение вопроса "безвиза" Украине в начале лета.

Украинские Национальные Новости

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