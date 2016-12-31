У МЗС сподіваються, що українські туристи повернуться на Батьківщину до Нового року

"Я сподіваюсь, що громадяни України зможуть повернутись на Батьківщину ще у 2016-му році. У цьому ключі працюють дипломати у Шарджі та Дабайях. Проте прогнози робити некоректно. оскільки рішення буде приймати авіакомпанія", - зазначив В.Кирилич.

Нагадаємо, третю добу майже 100 українських туристів перебувають у транзитній зоні аеропорту міста Шарджа (ОАЕ), і не можуть повернутися до Києва через проблеми з авіакомпанією Air Arabia.

Раніше одна із українських пасажирок, яка провела добу в аеропорті ОАЕ, на своїй сторінці у Facebook написала, що українські туристи не отримали допомоги від МЗС України.

Як повідомляв раніше УНН, через складні погодні умови аеропорт “Шарджа” в ОАЕ припинив роботу.