В МИД надеются, что украинские туристы вернутся на родину до Нового года
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что украинские туристы вернутся на родину еще до Нового года, но прогнозов не делают. Об этом сообщил начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в эфире "112 Украина".
"Я надеюсь, что граждане Украины смогут вернуться на родину еще в 2016-м году. В этом ключе работают дипломаты в Шардже и Дабайях. Однако прогнозы делать некорректно. Поскольку решение будет принимать авиакомпания", - отметил В.Кирилич.
Напомним, третьи сутки почти 100 украинских туристов находятся в транзитной зоне аэропорта города Шарджа (ОАЭ), и не могут вернуться в Киев из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia.
Ранее одна из украинских пассажирок, которая провела сутки в аэропорту ОАЭ, на своей странице в Facebook написала, что украинские туристы не получили помощи от МИД Украины.
Как сообщал ранее УНН, из-за сложных погодных условий аэропорт "Шарджа" в ОАЭ прекратил работу.