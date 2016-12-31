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В МИД надеются, что украинские туристы вернутся на родину до Нового года

В МИД надеются, что украинские туристы вернутся на родину до Нового года

Киев • УНН

 • 8926 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что украинские туристы вернутся на родину еще до Нового года, но прогнозов не делают. Об этом сообщил начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в эфире "112 Украина".

"Я надеюсь, что граждане Украины смогут вернуться на родину еще в 2016-м году. В этом ключе работают дипломаты в Шардже и Дабайях. Однако прогнозы делать некорректно. Поскольку решение будет принимать авиакомпания", - отметил В.Кирилич.

Напомним, третьи сутки почти 100 украинских туристов находятся в транзитной зоне аэропорта города Шарджа (ОАЭ), и не могут вернуться в Киев из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia.

Ранее одна из украинских пассажирок, которая провела сутки в аэропорту ОАЭ, на своей странице в Facebook написала, что украинские туристы не получили помощи от МИД Украины.

Как сообщал ранее УНН, из-за сложных погодных условий аэропорт "Шарджа" в ОАЭ прекратил работу.

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