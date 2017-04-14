У МЗС роз’яснили, куди українці зможуть їздити без віз
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Після введення Європейським Союзом безвізового режиму, громадяни України зможуть відвідувати без віз 30 країн, які входять до Шенгенського простору. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Департаменту консульської служби МЗС, передає УНН.
“Після запровадження безвізового режиму громадяни України зможуть в’їжджати без віз до усіх держав-членів ЄС (за винятком Великобританії та Ірландії), а також до 4 держав-асоційованих учасниць Шенгенської угоди: Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії”, — йдеться в повідомленні.
Так зазначається, що отримання візи не вимагатиметься під час поїздок до таких держав: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Республіка Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція.
Як повідомляв УНН, з початку “безвізу” трьох громадян Грузії не пустили до ЄС.