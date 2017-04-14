В МИД разъяснили, куда украинцы смогут ездить без виз

"После введения безвизового режима граждане Украины смогут въезжать без виз в всех государств-членов ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии), а также до 4 государств-ассоциированных участников Шенгенского соглашения: Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии", - говорится в сообщении.

Так отмечается, что получение визы не потребуется во время поездок в следующие государства: Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Как сообщал УНН, с начала "безвизовых" трех граждан Грузии не пустили в ЕС.