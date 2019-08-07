У МЗС розвіяли фейк про знищення в Лівії українського ІЛ з контрабандою зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію про те, що український літак ІЛ-76ТД, атакований раніше в Лівії, перевозив контрабандний вантаж зброї. Відповідну заяву опублікував у Twitter тимчасово виконуючий обов'язки глави МЗС Єгор Божок, передає УНН.
"Будьте обережні! Нова дезінформація про Україну. Тут підозрюються вуха Росії", - написав Божок.
Так, раніше стало відомо, що у Лівії безпілотник атакував український літак ІЛ-76ТД. У результаті оператор екіпажу судна отримали поранення.
Після цього в соцмережах з'явилася інформація про те, що український Іл-76 доставляв нібито контрабандний вантаж зброї з Туреччини в аеропорт Місурата на півночі Лівії.
Напередодні інформоване джерело в дипломатичних колах повідомило УНН, що літак перевозив гуманітарний вантаж.