У МЗС розвіяли фейк про знищення в Лівії українського ІЛ з контрабандою зброї

"Будьте обережні! Нова дезінформація про Україну. Тут підозрюються вуха Росії", - написав Божок.

Так, раніше стало відомо, що у Лівії безпілотник атакував український літак ІЛ-76ТД. У результаті оператор екіпажу судна отримали поранення.

Після цього в соцмережах з'явилася інформація про те, що український Іл-76 доставляв нібито контрабандний вантаж зброї з Туреччини в аеропорт Місурата на півночі Лівії.

Напередодні інформоване джерело в дипломатичних колах повідомило УНН, що літак перевозив гуманітарний вантаж.