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У МЗС розвіяли фейк про знищення в Лівії українського ІЛ з контрабандою зброї

У МЗС розвіяли фейк про знищення в Лівії українського ІЛ з контрабандою зброї

Київ • УНН

 • 9393 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію про те, що український літак ІЛ-76ТД, атакований раніше в Лівії, перевозив контрабандний вантаж зброї. Відповідну заяву опублікував у Twitter тимчасово виконуючий обов'язки глави МЗС Єгор Божок, передає УНН.

"Будьте обережні! Нова дезінформація про Україну. Тут підозрюються вуха Росії", - написав Божок.

Так, раніше стало відомо, що у Лівії безпілотник атакував український літак ІЛ-76ТД. У результаті оператор екіпажу судна отримали поранення.

Після цього в соцмережах з'явилася інформація про те, що український Іл-76 доставляв нібито контрабандний вантаж зброї з Туреччини в аеропорт Місурата на півночі Лівії.

Напередодні інформоване джерело в дипломатичних колах повідомило УНН, що літак перевозив гуманітарний вантаж.

Українські Національні Новини

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