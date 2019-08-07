В МИД развеяли фейк об уничтожении в Ливии украинского ИЛ с контрабандой оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию о том, что украинский самолет ИЛ-76ТД, атакованный ранее в Ливии, перевозил контрабандный груз оружия. Соответствующее заявление опубликовал в Twitter временно исполняющий обязанности главы МИД Егор Божок, передает УНН.
"Будьте осторожны! Новая дезинформация об Украине. Здесь подозреваются уши России", - написал Божок.
Так, ранее стало известно, что в Ливии беспилотник атаковал украинский самолет ИЛ-76ТД. В результате оператор экипажа судна получили ранения.
После этого в соцсетях появилась информация о том, что украинский Ил-76 доставлял якобы контрабандный груз оружия из Турции в аэропорт Мисурата на севере Ливии.
Накануне информированный источник в дипломатических кругах сообщил УНН, что самолет перевозил гуманитарный груз.