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У МЗС розповіли про позицію України щодо конфлікту в Лівії

У МЗС розповіли про позицію України щодо конфлікту в Лівії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Україна дотримується тієї ж позиції, що і Туреччина, коли справа стосується конфлікту у Лівії. Про це сказав у п'ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю турецькому агентству Anadolu, передає УНН.

"До війни у ​​нас були прекрасні відносини з Лівією. Ми активно з ними торгували. Ми продовжимо підтримувати всі легітимні сили у Лівії, які користуються підтримкою міжнародного співтовариства, зокрема Організації Об'єднаних Націй", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що високо цінує відкритість свого турецького колеги Мевлюта Чавушоглу щодо взаємодії з Україною щодо деяких питань, пов'язаних з Лівією.

"Так що у нас є діалог, і у нас є співпраця і в цій області", - додав він.

Нагадаємо, Лівія знаходиться у стані кризи з моменту повалення її колишнього лідера Муаммара Каддафі у 2011 році. У країні виникли дві конкуруючі адміністрації: одна - розташована у столиці країни, Тріполі, інша - контролює великі території на сході. Зараз країна з величезними запасами нафти, охоплена війною і знаходиться в стані економічного колапсу. У квітні 2019 року на околицях Тріполі і у західній частині Лівії поновилися бойові дії. У результаті цих зіткнень убиті тисячі мирних жителів, у тому числі діти.

Як повідомляв УНН, наприкінці жовтня представники протиборчих сторін лівійського конфлікту підписали угоду "про постійне припинення вогню".

На початку листопада представники воюючих сторін погодили практичні кроки щодо виконання угоди про припинення вогню і домовилися про створення військового підкомітету для спостереження за відведенням військ.

Українські Національні Новини

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