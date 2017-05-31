У МЗС розповіли, до яких країн українці зможуть в'їжджати без віз у червні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Громадяни України матимуть можливість в’їжджати до 34 країн після отримання безвізового режиму з Європейським Союзом. Про це під час конференції повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, передає УНН.
“Коли ми отримуємо безвіз з ЄС, громадяни України матимуть можливість в’їжджати до 34 країн. А саме 26 країн-членів ЄС, крім Великої Британії та Ірландії, чотири країни - асоційовані члени Шенгенської угоди Ісландія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Норвегія, чотири карликові країни, на які поширюєься візове законодавство ЄС: Ангора, Монако, Сан-Марино та Ватикан. Це країни, які автоматично надають право в’їзду безвізу з 11 числа (червня — ред.)”, — повідомила вона.
Також вона додала, що надалі безвізовий режим полегшує процедуру лібералізації візового режиму з країнами Шенгенського списку ЄС, до якого входять країни Латинської Америки та Азії, їх приблизно 60 країн.
Нагадаємо, у ДПСУ розповіли про правила перетину кордону із дітьми під час безвізового режиму з ЄС.