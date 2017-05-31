В МИД рассказали, в какие страны украинцы смогут въезжать без виз в июне
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Граждане Украины смогут въезжать в 34 страны после получения безвизового режима с Европейским Союзом. Об этом во время конференции сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"Когда мы получаем безвиз с ЕС, граждане Украины смогут въезжать в 34 страны. А именно 26 стран-членов ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, четыре страны - ассоциированные члены Шенгенского соглашения Исландия, Лихтенштейн, Швейцария и Норвегия, четыре карликовые страны, на которые распостраняется визовое законодательство ЕС: Ангора, Монако, Сан-Марино и Ватикан. Это страны, которые автоматически дают право въезда безвизового с 11 числа (июня - ред.)", - сообщила она.
Также она добавила, что в дальнейшем безвизовый режим облегчает процедуру либерализации визового режима со странами Шенгенского списка ЕС, в который входят страны Латинской Америки и Азии, их примерно 60 стран.
Напомним, в ГПСУ рассказали о правилах пересечения границы с детьми во время безвизового режима с ЕС.