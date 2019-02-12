У МЗС розповіли, чого чекати від засідання РБ ООН щодо мінських угод

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Дії Росії щодо скликання засідання Ради Безпеки ООН Україна розглядає як спосіб в черговий раз зманіпулювати наявними інструментаріями в рамках Ради Безпеки для того, щоб виголосити закиди на адресу української сторони. Про це заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

“Для Росії скликання РБ ООН є можливістю в черговий раз зманіпулювати наявними інструментаріями в рамках Ради Безпеки для того, щоб виголосити вчергове закиди на адресу української сторони — нібито в невиконанні мінських домовленностей”, — сказала речниця.

Водночас, за її словами, з цього засідання Україна все ж може отримати певні вигоди.

“З іншого боку можна розглядати сьогоднішні засідання в РБ ООН як ще одну нагоду для наших партнерів продемонструвати Росії міжнародну єдність щодо необхідності припинення агресії на Донбасі”, — додала вона.

Нагадаємо, 12 лютого відбудеться засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні на прохання Російської Федерації. Задекларований привід - четверта річниця підписання мінських домовленостей.

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