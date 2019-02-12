В МИД рассказали, чего ждать от заседания СБ ООН по минским соглашениям
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Действия России по созыву заседания Совета Безопасности ООН Украина рассматривает как способ в очередной раз манипулировать имеющимися инструментарием в рамках Совета Безопасности для того, чтобы произнести упреки в адрес украинской стороны. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Для России созыв СБ ООН является возможностью в очередной раз манипулировать имеющимися инструментарием в рамках Совета Безопасности для того, чтобы произнести очередной раз упреки в адрес украинской стороны - якобы в невыполнении минских договоренностей", - сказала пресс-секретарь.
Однако, по ее словам, с этого заседания Украина все же может получить определенные выгоды.
"С другой стороны можно рассматривать сегодняшние заседания в СБ ООН как еще одну возможность для наших партнеров продемонстрировать России международное единство относительно необходимости прекращения агрессии на Донбассе", - добавила она.
Напомним, 12 февраля состоится заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине по просьбе Российской Федерации. Задекларированный повод - четвертая годовщина подписания минских договоренностей.