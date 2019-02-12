У МЗС Росії назвали безперспективними вимоги ЄС виконати мінські угоди

"Займана Європейським союзом позиція щодо відновлення відносин з Росією тільки за умови виконання Москвою мінських домовленостей по Україні безперспективна", - заявив чиновник.

Лавров також звинуватив українську владу в саботажі мінських угод. І заявив про нібито порушення базових прав і свобод, в тому числі мовних, освітніх, релігійних, а також про зростання націоналістичних настроїв.

Як повідомляв УНН, в США закликали Росію відвести озброєння і війська з України.