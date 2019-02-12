У МЗС Росії назвали безперспективними вимоги ЄС виконати мінські угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає безперспективними вимоги Євросоюзу виконати мінські угоди по Донбасу для нормалізації діалогу. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Займана Європейським союзом позиція щодо відновлення відносин з Росією тільки за умови виконання Москвою мінських домовленостей по Україні безперспективна", - заявив чиновник.
Лавров також звинуватив українську владу в саботажі мінських угод. І заявив про нібито порушення базових прав і свобод, в тому числі мовних, освітніх, релігійних, а також про зростання націоналістичних настроїв.
Як повідомляв УНН, в США закликали Росію відвести озброєння і війська з України.