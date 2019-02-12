В МИД России назвали бесперспективными требования ЕС выполнить минские соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает бесперспективным требование Евросоюза выполнить минские соглашения по Донбассу для нормализации диалога. Об этом сообщает ТАСС, передаёт УНН.
"Занимаемая Европейским союзом позиция относительно восстановления отношений с Россией только при условии выполнения Москвой минских договоренностей по Украине бесперспективна", - заявил чиновник.
Лавров также обвинил украинские власти в саботаже минских соглашений. И заявил о якобы нарушениях базовых прав и свобод, в том числе языковых, образовательных, религиозных, а также о росте националистических настроений.
Как сообщал УНН, в США призвали Россию отвести вооружение и войска из Украины.