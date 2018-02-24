У МЗС РФ заявили, що закон про реінтеграцію Донбасу "перекреслює мінські угоди"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Підписання Президентом України Петром Порошенко закону про реінтеграцію Донбасу "перекреслює мінські угоди" і "розв'язує руки" партії війни". Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ РФ, передає УНН.
"Підписавши згаданий закон, П.Порошенко фактично перекреслив мінські угоди, розв'язавши руки "партії війни". Ні про який прямий діалог з владою невизнаних республік, деескалації протистояння і пошуку шляхів мирного політичного врегулювання мови не йде. Навпаки, документ створює умови для насильницького захоплення неконтрольованих Києвом територій Донецької і Луганської областей, легалізує використання української армії проти мирного населення", - заявили в дипломатичному відомстві.
Нагадаємо, раніше в російській Держдумі заявили, що закон про реінтеграцію Донбасу веде до війни і прямо спрямований проти РФ і росіян в Україні.
Як повідомляв УНН, закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях", який називають законом про реінтеграцію Донбасу, сьогодні набув чинності.