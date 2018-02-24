В МИД РФ заявили, что закон о реинтеграции Донбасса "перечеркивает минские соглашения"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Подписание Президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса "перечеркивает минские соглашения" и "развязывает руки "партии войны". Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, передает УНН.
“Подписав упомянутый закон, П.Порошенко фактически перечеркнул минские соглашения, развязав руки „партии войны“. Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения”, — заявили в дипломатическом ведомстве.
Напомним, ранее в российской Госдуме заявили, что закон о реинтеграции Донбасса ведет к войне и прямо направлен против РФ и российских соотечественников в Украине.
Как сообщал УНН, закон “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях”, который называют законом о реинтеграции Донбасса, сегодня вступил в силу.