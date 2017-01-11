У МЗС РФ розповіли про умови для скасування санкцій щодо Х.Фріланд

"Вона перебуває під санкціями з 2014 року, це не секрет. Вона була внесена до списку санкцій у відповідь, оскільки Канада ввела обмеження на адресу Росії, включаючи офіційних осіб. Питання виключення її з відповідного списку санкцій - це питання взаємності і дзеркальності", - повідомив співрозмовник.

Він також пояснив, що факт її перебування в російському "чорному списку" "не завадить російським офіційним особам з нею контактувати на міжнародних майданчиках".

"Ми готові до взаємодії з Канадою в усіх напрямках - до поліпшення відносин, до припинення санкційних воєн. Але не ми їх починали. Питання до Оттави", - підкреслило джерело.

Нагадаємо, українка за походженням Х.Фріланд очолила МЗС Канади.