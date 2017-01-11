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В МИД РФ рассказали об условиях отмены санкций в отношении Х.Фриланд

В МИД РФ рассказали об условиях отмены санкций в отношении Х.Фриланд

Киев • УНН

 • 20087 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Назначенная накануне руководительница МИД Канады Христя Фриланд находится в списке санкций России, ее исключение из него является вопросом взаимности и зеркальности. Об этом со ссылкой на источник в МИД РФ сообщает РИА Новости, передает УНН.

"Она находится под санкциями с 2014 года, это не секрет. Она была внесена в список санкций в ответ, поскольку Канада ввела ограничения в адрес России, включая официальных лиц. Вопрос исключения ее из соответствующего списка санкций - это вопрос взаимности и зеркальности", - сообщил собеседник.

Он также пояснил, что факт его пребывания в российском "черном списке" "не помешает российским официальным лицам с ней контактировать на международных площадках".

"Мы готовы к взаимодействию с Канадой по всем направлениям - к улучшению отношений, к прекращению санкционных войн. Но мы их не начинали. Вопрос до Оттавы", - подчеркнул источник.

Напомним, украинка по происхождению Х.Фриланд возглавила МИД Канады .

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