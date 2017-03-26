У МЗС РФ прокоментували введення санкцій США проти російських організацій
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Введення США санкцій проти низких російських організацій викликають подив і розчарування. Про це йдеться у коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства у Facebook.
“Рішення Адміністрації США про введення обмежувальних заходів щодо низки російських організацій, зокрема пов’язаних з авіабудуванням і підготовкою льотних фахівців, викликає подив і розчарування. Ніяких серйозних проблем нам ця нова порція санкцій, звичайно, не завдає, проте американці навіть не назвали причини, а лише послалися на своє законодавство, яке забороняє їм самим співпрацювати з Іраном і Сирією”, — йдеться у коментарі.
У МЗС РФ заявили, що цей крок абсолютно не стикується із заявами США про пріоритетність боротьби з тероризмом, зокрема і на території Сирії.
“Навпаки, повністю суперечить такій установці, підриває перспективи налагодження широкого багатосторонньої взаємодії з метою розгрому ІД і інших терористичних угруповань, що загрожують всім країнам, включаючи США”, — наголосили у російському відомстві.
Також у МЗС Росії підкреслили, що такий підхід не відповідає інтересам США.
“Офіційний Вашингтон знову йде на поводу у тих, хто зробив своїм основним заняттям послідовне руйнування російсько-американського співробітництва. Ці діячі давно шукають ворогів не там, де вони реально існують. Інтересам безпеки США подібний підхід явно не відповідає”, — сказано у коментарі.
Як повідомляв УНН, 25 березня уряд США прийняв рішення ввести санкції щодо ще восьми російських організацій, інкримінувавши їм порушення національного законодавства США про нерозповсюдження стосовно Ірану, КНДР і Сирії від 2009 року.