В МИД РФ прокомментировали введение санкций США против российских организаций

"Решение Администрации США о введении ограничительных мер в отношении ряда российских организаций, в том числе связанных с авиастроением и подготовкой летных специалистов, вызывает удивление и разочарование. Никаких серьезных проблем нам эта новая порция санкций, конечно, не наносит, однако американцы даже не назвали причины, а лишь сослались на свое законодательство, запрещающее им самим сотрудничать с Ираном и Сирией", - говорится в комментарии.

В МИД РФ заявили, что этот шаг совершенно не стыкуется из заявлениями США о приоритетности борьбы с терроризмом, в том числе и на территории Сирии.

"Наоборот, полностью противоречит такой установке, подрывает перспективы налаживания широкого многостороннего взаимодействия в целях разгрома ИД и других террористических группировок, угрожающих всем странам, включая США", - отметили в российском ведомстве.

Также в МИД России подчеркнули, что такой подход не соответствует интересам США.

"Официальный Вашингтон снова идет на поводу у тех, кто сделал своим основным занятием последовательное разрушение российско-американского сотрудничества. Эти деятели давно ищут врагов не там, где они реально существуют. Интересам безопасности США подобный подход явно не отвечает", - говорится в комментарии.

Как сообщал УНН, 25 марта правительство США приняло решение ввести санкции в отношении еще восьми российских организаций , инкриминировав им нарушения национального законодательства США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии с 2009 года.