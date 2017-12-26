У МЗС РФ не виключили повернення російський офіцерів на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Російські офіцери теоретично можуть повернутися в спільний центр по контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) на Донбасі. Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін в інтерв’ю “Коммерсанту”, передає УНН.
“У нашому житті нічого неможливого немає, але для цього треба змінити позицію Києва, зробити так, щоб умови були гарантованими, а не залежали від волі якогось українського політика. Це повинен бути міжнародно затверджений кодекс ставлення до наших офіцерів. Я думаю, що це теоретично можливо”, — зазначив Карасін.
Нагадаємо, МЗС Польщі закликав РФ негайно повернути своїх представників до складу СЦКК.
Як повідомляв УНН, російська сторона відкликала своїх представників з СЦКК 19 грудня.