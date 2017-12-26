В МИД РФ не исключили возвращения российских офицеров на Донбасс

"В нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика. Это должен быть международно утвержденный кодекс отношения к нашим офицеров. Я думаю, что это теоретически возможно", - отметил Карасин.

Напомним, МИД Польши призвал РФ немедленно вернуть своих представителей в состав СЦКК.

Как сообщал УНН, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.