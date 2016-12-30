У МЗС РФ назвали висилку дипломатів помстою за провал зовнішньої політики Б.Обами

"Дуже символічно те, що стався 29 грудня в світі. У Москві було оголошено про перемир'я в Сирії, довгоочікуваному, до якого ми йшли - йшли дипломати, військові, об'єднавши зусилля, намагаючись знайти точки дотику з нашими партнерами. Це було так складно. І стільки випробувань довелося на російське зовнішньополітичне і оборонне відомства. 29 грудня, в цей же день, Вашингтон теж зробив оголошення про висилку російських дипломатів - своєрідна помста за провал своєї зовнішньої політики. Я думаю, що це дуже символічно ", - сказала дипломат.

За її прогнозом, "це буде вписано в підручники з міжнародних відносин".

Нагадаємо, президент США Барак Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії.

Як повідомляв УНН, влада США висилає з країни 35 російських дипломатів.