У МЗС РФ назвали висилку дипломатів помстою за провал зовнішньої політики Б.Обами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Останні дії Вашингтона - своєрідна помста за провал зовнішньої політики, дуже символічно, що вони співпали з оголошенням про початок перемир'я в Сирії, заявила представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Дуже символічно те, що стався 29 грудня в світі. У Москві було оголошено про перемир'я в Сирії, довгоочікуваному, до якого ми йшли - йшли дипломати, військові, об'єднавши зусилля, намагаючись знайти точки дотику з нашими партнерами. Це було так складно. І стільки випробувань довелося на російське зовнішньополітичне і оборонне відомства. 29 грудня, в цей же день, Вашингтон теж зробив оголошення про висилку російських дипломатів - своєрідна помста за провал своєї зовнішньої політики. Я думаю, що це дуже символічно ", - сказала дипломат.
За її прогнозом, "це буде вписано в підручники з міжнародних відносин".
Нагадаємо, президент США Барак Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії.
Як повідомляв УНН, влада США висилає з країни 35 російських дипломатів.