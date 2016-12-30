В МИД РФ назвали высылку дипломатов местью за провал внешней политики Б.Обамы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Последние действия Вашингтона - своеобразная месть за провал внешней политики, очень символично, что они совпали с объявлением о начале перемирия в Сирии, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Очень символично то, что произошло 29 декабря в мире. В Москве было объявлено о перемирии в Сирии, долгожданном, к которому мы шли - шли дипломаты, военные, объединив усилия, пытаясь найти точки соприкосновения с нашими партнерами. Это было так сложно. И столько испытаний пришлось на российское внешнеполитическое и оборонное ведомства. 29 декабря, в этот же день, Вашингтон тоже сделал объявление о высылке российских дипломатов - своеобразная месть за провал своей внешней политики. Я думаю, что это очень символично", - сказала дипломат.
По ее прогнозу, "это будет вписано в учебники по международным отношениям".
Напомним, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России.
Как сообщал УНН, власти США высылает из страны 35 российских дипломатов.