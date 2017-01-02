У МЗС рекомендували утриматися від візитів до ОАЕ через складні погодні умови

"Починаючи з 29 грудня 2016 року, через складні погодні умови (густий туман) в аеропортах м.Дубай та м.Шарджа (ОАЕ) було відмінено або перенесено велику кількість рейсів. За інформацією Національного центру метеорології та сейсмології ОАЕ, існує висока вірогідність продовження протягом найближчих днів складних погодних умов. У цьому зв’язку попереджаємо громадян України, які планують свої подорожі, про можливість подальшого скасування/затримки рейсів в ОАЕ, а також значний термін очікування наступних рейсів", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС вважають, що туркомпанії мають допомогти українським туристам повернутись додому із ОАЕ

Крім того, консульство України в м. Дубай та Посольство України в ОАЕ продовжує тримати зазначене питання на контролі та вживає заходів з метою захисту прав та інтересів громадян України.

Також посольство України в ОАЕ поінформувало про ситуацію в аеропортах країни Міністерство інфраструктури України, аеропорти “Бориспіль”, “Київ”, “Одеса”, представництва авіакомпаній в Україні – “Міжнародні авіалінії України”, “AirArabia” та “FlyDubai”.

Нагадаємо, три доби майже 100 українських туристів перебували у транзитній зоні аеропорту міста Шарджа (ОАЕ), і не могли повернутися до Києва через проблеми з авіакомпанією Air Arabia.

Вже 1 січня в МЗС повідомили, що о 9 годині ранку з Дубаї до Києва вилетіло літаком близько 100 громадян України.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України вивчає ситуацію довкола неможливості близько сотні українських пасажирів покинути міжнародний аеропорт міста Шарджа у Об’єднаних Арабських Еміратах.