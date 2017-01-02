В МИД рекомендовали воздержаться от визитов в ОАЭ из-за сложных погодных условий

КИЕВ. 2 января. УНН. В МИД рекомендовали украинцам отменить запланированные визиты в города Дубай и Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах из-за сложных погодных условий, которые накануне привели к тому, что сотни украинцев на несколько суток застряли в аэропорту ОАЭ. Об этом говорится в Facebook Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.