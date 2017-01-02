В МИД рекомендовали воздержаться от визитов в ОАЭ из-за сложных погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В МИД рекомендовали украинцам отменить запланированные визиты в города Дубай и Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах из-за сложных погодных условий, которые накануне привели к тому, что сотни украинцев на несколько суток застряли в аэропорту ОАЭ. Об этом говорится в Facebook Департамента консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"Начиная с 29 декабря 2016 года, из-за сложных погодных условий (густой туман) в аэропортах г.Дубай и г.Шарджа (ОАЭ) было отменено или перенесено большое количество рейсов. По информации Национального центра метеорологии и сейсмологии ОАЭ, существует высокая вероятность продления в течение ближайших дней сложных погодных условий. В этой связи предупреждаем граждан Украины, которые планируют свои путешествия, о возможности дальнейшей отмены / задержки рейсов в ОАЭ, а также значительный срок ожидания следующих рейсов ", - говорится в сообщении.
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Кроме того, консульство Украины в г.Дубай и Посольство Украины в ОАЭ продолжает держать данный вопрос на контроле и принимает меры с целью защиты прав и интересов граждан Украины.
Также посольство Украины в ОАЭ проинформировал о ситуации в аэропортах страны Министерство инфраструктуры Украины, аэропорты "Борисполь", "Киев", "Одесса", представительства авиакомпаний в Украине - "Международные авиалинии Украины", "AirArabia" и "FlyDubai".
Напомним, трое суток почти 100 украинских туристов находились в транзитной зоне аэропорта города Шарджа (ОАЭ), и не могли вернуться в Киев из-за проблем с авиакомпанией Air Arabia.
Уже 1 января в МИД сообщили, что в 9:00 утра из Дубаи в Киев вылетело самолетом около 100 граждан Украины.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины изучает ситуацию вокруг невозможности около сотни украинских пассажиров покинуть международный аэропорт города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.