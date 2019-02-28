У МЗС прокоментували вибори у Молдові

"Стосовно парламентських виборів у республіці Молдова, які відбулись 24 лютого. Ми вітаємо дружній народ Молдови з вільними та прозорими виборами, поважаємо демократичний вибір молдовського народу", - сказала Зеленко.



З її слів, Україна підтверджує готовність і надалі розбудовувати традиційні дружні і добросусідські відносини з Молдовою та продовжувати наш спільний поступ на шляху євроінтеграції.



Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія Молдови оголосила результати парламентських виборів 24 лютого після обробки 100% бюлетенів. Після того, як вибори визнають такими, що відбулися, парламент сформують чотири формування: Партія соціалістів (ПСРМ), блок ACUM, Демократична партія (ДПМ) і партія "Шор".