У МЗС прокоментували вибори у Молдові

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Україна вітає дружній народ Молдови з вільними та прозорими виборами та поважає демократичний вибір молдовського народу. Про це на брифінгу у четвер сказала речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.

"Стосовно парламентських виборів у республіці Молдова, які відбулись 24 лютого. Ми вітаємо дружній народ Молдови з вільними та прозорими виборами, поважаємо демократичний вибір молдовського народу", - сказала Зеленко.

З її слів, Україна підтверджує готовність і надалі розбудовувати традиційні дружні і добросусідські відносини з Молдовою та продовжувати наш спільний поступ на шляху євроінтеграції.

Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія Молдови оголосила результати парламентських виборів 24 лютого після обробки 100% бюлетенів. Після того, як вибори визнають такими, що відбулися, парламент сформують чотири формування: Партія соціалістів (ПСРМ), блок ACUM, Демократична партія (ДПМ) і партія "Шор".

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