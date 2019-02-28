В МИД прокомментировали выборы в Молдове
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украина приветствует дружественный народ Молдовы со свободными и прозрачными выборами и уважает демократический выбор молдавского народа. Об этом на брифинге в четверг сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.
"Что касается парламентских выборов в республике Молдова, которые состоялись 24 февраля. Мы приветствуем дружественный народ Молдовы со свободными и прозрачными выборами, уважаем демократический выбор молдавского народа", - сказала Зеленко.
По ее словам, Украина подтверждает готовность и в дальнейшем развивать традиционные дружественные и добрососедские отношения с Молдовой и продолжать наш общий прогресс на пути евроинтеграции.
Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила результаты парламентских выборов 24 февраля после обработки 100% бюллетеней. После того, как выборы признают состоявшимися, парламент сформируют четыре формирования: Партия социалистов (ПСРМ), блок ACUM, Демократическая партия (ДПМ) и партия "Шор".