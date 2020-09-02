У МЗС прокоментували "гучну" заяву Поклонської про запрошення до окупованого Криму делегації ООН

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 148476 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 101589 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 95856 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 104063 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 124427 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137079 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 220882 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215983 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186500 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176091 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
3.7м/с
69%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 102209 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 48956 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 45924 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 151749 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 43841 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 148484 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 151890 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277234 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301374 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384359 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 43940 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28153 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46011 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 49054 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 125961 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

У МЗС прокоментували "гучну" заяву Поклонської про запрошення до окупованого Криму делегації ООН

Київ • УНН

 • 20286 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Заступниця голови комітету Держдуми з міжнародних справ Наталія Поклонська, як і її російські провідники, видають бажане за справжнє, маніпулюючи при цьому механізмом розгляду звернень до управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), розповідаючи про запрошення представників міжнародних організацій до окупованого Крим. Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

У МЗС прокоментували "гучну" заяву Поклонської про запрошення до окупованого Криму делегації ООН

"Наталія Поклонська, як і її російські провідники, видають бажане за справжнє, маніпулюючи при цьому механізмом розгляду звернень до управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), розповідаючи про запрошення представників міжнародних організацій у Крим та намагаючись видати листи останніх як "визнання" себе та своїх дій в окупованому Криму", - написала заступниця голови МЗС.

Джапарова наголосила, що варто було б дослухатись до того, на що насправді вказало УВКПЛ.

"А вказало управління на необхідність:

▪️ неухильного виконання резолюцій Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України та статус Криму (зокрема, 68/262 "Територіальна цілісність України" та 71/205, 72/190, 73/263 та 74/168 "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна");
▪️ забезпечення доступу на територію тимчасово окупованого півострова для Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ)", - пояснила Джапарова.

За її словами, доступ, який наполегливо блокує Російська Федерація, має здійснюватися відповідно до вищезгаданих резолюцій та згідно з українським законодавством.

Як повідомлялося, заступниця голови комітету Держдуми з міжнародних справ Наталія Поклонська заявила, що Крим відкритий для міжнародних спостерігачів у зв'язку з ситуацією з водопостачанням півострова, вона готова супроводжувати місію ООН.

Нагадаємо, Росія блокує створення моніторингової місії у Криму, тему якої вже тривалий час, від окупації Росією українського півострова, порушує Україна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.64
Bitcoin
$79,635.00
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,188.79
Ethereum
$1,521.68